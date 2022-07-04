

Баскетбол: Сборная Грузии против Испании

04.07.2022 15:09





Сегодня в 19:00 сборная Грузии по баскетболу примет команду Испании в рамках отборочного этапа к Чемпионату мира. Встреча пройдет в новом зале «Тбилиси Арена». Прямую трансляцию матча предложит Первый канал Грузии.



1 июля сборная Грузии провела встречу отборочного тура к Чемпионату мира против сборной Украины (66:79). Перед этим матчем Гога Битадзе на разминке получил травму и не смог принять участие в игре.



Битадзе также не сможет сыграть и в сегодняшнем матче. Гога прошел обследование колена, хотя травма несерьезная, но тренеры не будут рисковать и дадут Битадзе отдохнуть, чтобы баскетболист смог играть на «Евробаскете» в сентябре в полную силу.





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