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Освобождены задержанные на акции ультраправой организации Alt-Info
04.07.2022 20:08
40 человек, задержанных накануне на акции Alt-Info, были отпущены под расписку по истечении срока административного ареста. Эту информацию Netgazeti подтвердил Константине Моргошия.
По его словам, на данный момент неизвестно, когда будут проведены судебные заседания. Задержанные обвиняются в административном правонарушении.
Часть обвиняемых были задержаны в ночь на пятницу. Среди 26 задержанных значатся лидеры и представители партии созданной Alt-Info, в том числе Зура Махарадзе и Иракли Мартыненко, а также Гурам и Александре Палавандишвили.
Еще 17 человек были задержаны на второй день, на гомофобной акции. МВД инкриминирует им неподчинение требованию полиции.
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