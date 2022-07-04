

Освобождены задержанные на акции ультраправой организации Alt-Info

04.07.2022 20:08





40 человек, задержанных накануне на акции Alt-Info, были отпущены под расписку по истечении срока административного ареста. Эту информацию Netgazeti подтвердил Константине Моргошия.



По его словам, на данный момент неизвестно, когда будут проведены судебные заседания. Задержанные обвиняются в административном правонарушении.



Часть обвиняемых были задержаны в ночь на пятницу. Среди 26 задержанных значатся лидеры и представители партии созданной Alt-Info, в том числе Зура Махарадзе и Иракли Мартыненко, а также Гурам и Александре Палавандишвили.



Еще 17 человек были задержаны на второй день, на гомофобной акции. МВД инкриминирует им неподчинение требованию полиции.



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