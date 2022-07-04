

Граждане Грузии выиграли дело против немецкой компании

04.07.2022 20:27

SOVA



Объединение профсоюзов сообщает, что 18 граждан Грузии, судившихся с немецкими работодателями, выиграли дело. В заявлении говорится, что лица, отправившиеся на сезонные заработки в Германию весной 2021-го, смогли доказать нарушение трудовых условий и получат компенсации.



«Работодатель утверждал, что грузинские работники не приходили вовремя, употребляли алкоголь, не хотели работать по утрам и раньше положенного самовольно покидали рабочее место. Следовательно, не работодатель помещал их в ненадлежащие условия, а работники не хотели выполнять свои обязанности. Наниматель не смог доказать ни одно из вышеперечисленных утверждений, все они были только на словах, без доказательств. Исходя из этого суд признал аргументы работодателя необоснованными», — говорится в заявлении.



Суд обязал компанию-нанимателя выплатить каждому истцу 1 909 евро, полагавшиеся им за время, проведенное на заработках в Германии. Из суммы вычтут деньги, которые сезонные работники получили по прибытии в Германию.



11 из этих 18-ти граждан также судятся с Агентством по содействию занятости Грузии. Они требуют компенсации морального и материального ущерба и возлагают полную ответственность на государство.



Напомним, в феврале 2021-го в Грузии открылась регистрация для желающих работать в сельском хозяйстве в Германии. 18 мая трудовые мигранты впервые сообщили о тяжелых условиях, с которыми столкнулись по прибытии. В социальных сетях распространилась информация о том, что они оказались в тяжелом положении. Опубликованные видео свидетельствовали о том, что сезонные рабочие жили в условиях, унижающих достоинство.



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