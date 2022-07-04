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Баскетбольная сборная Грузии победила Испанию, чемпионов мира


04.07.2022   21:29


Сборная Грузии по баскетболу в очередном матче отборочного этапа чемпионата мира 2023 года в овертайме победила действующих чемпионов мира - сборную Испании со счетом 82:76.

Основной время матча завершилось в ничью со счетом 67:67.

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