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Спецпредставитель Генсека НАТО поздравил грузин с победой над Испанией
05.07.2022 11:07
«Поздравляю своих грузинских друзей с этой большой победой», — пишет в соцсети специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина и откликается на победу сборной Грузии по баскетболу.
«Удивительный матч между действующим чемпионом мира, моей родиной, Испанией и Грузией. Поздравляю своих грузинских друзей с этой большой победой», — написал Хавьер Коломина в Twitter.
Сборная Грузии по баскетболу принимала Испанию в рамках отборочного этапа Чемпионата мира. Встреча с действующим чемпионом мира была равной от начала до конца. Основной период завершился со счетом 67:67. В овертайме Грузия отпраздновала историческую победу — 82:76.
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