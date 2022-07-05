

Спецпредставитель Генсека НАТО поздравил грузин с победой над Испанией

05.07.2022 11:07





«Поздравляю своих грузинских друзей с этой большой победой», — пишет в соцсети специальный представитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина и откликается на победу сборной Грузии по баскетболу.



«Удивительный матч между действующим чемпионом мира, моей родиной, Испанией и Грузией. Поздравляю своих грузинских друзей с этой большой победой», — написал Хавьер Коломина в Twitter.



Сборная Грузии по баскетболу принимала Испанию в рамках отборочного этапа Чемпионата мира. Встреча с действующим чемпионом мира была равной от начала до конца. Основной период завершился со счетом 67:67. В овертайме Грузия отпраздновала историческую победу — 82:76.



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