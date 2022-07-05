

Студенты обещают Грузии «действительно общенародный» протест

05.07.2022 11:09

Новости-Грузия



«Студенты за европейское будущее» обвиняют лидеров движения «Сирхвилиа» ("Стыдно!") в плохой организации протестных акций «Домой, в Европу» и обещают взять управление под собственный контроль.



«Студенты за европейское будущее» объединяют учащихся до 15 грузинских вузов. Это движение смогло мобилизовать тысячи молодых людей и стало ядром протестных акций, которые начались в Тбилиси из-за непредоставления стране статуса кандидата в члены ЕС.



«Организованная лидерами «Сирцхвилиа» протестная акция льет воду на мельницу «Грузинской мечты». Их усилиями 150-тысячный протест за две недели сократился до 50 человек», — говорится в заявлении студенческого движения, распространенном в понедельник.



Как указывают студенты, «Сирцхвилиа» «намеренно или непреднамеренно умудрялось рассеять масштабы демонстраций» при проведении каждой антиправительственной акции с момента своего основания три года назад. Теперь же «грузинское общество и его молодежь не позволят волне протеста ослабнуть», заявляют они.



«Наше движение открывает процесс для того, чтобы протестная волна приняла действительно общенародный характер. Наши двери открыты не только для студентов, но и для представителей всех слоев общества и поколений… Поскольку мы снова оказались обмануты, мы возьмем на себя управление и продолжим следовать нашему плану», — говорится в заявлении.



Студенческое движение добавляет, что они активно проводят встречи с жителями Грузии как в столице, так и в регионах и знают, каковы настроения и желания людей.



В воскресенье, 3 июля, в Тбилиси состоялся третий масштабный проевропейский митинг – на улицу вышли граждане, которые считают, что власти страны должны прилагать больше усилий в процессе евроинтеграции.



В полночь истекал срок ультиматума демонстрантов с требованиями об отставке премьера Ираклия Гарибашвили и формирования временного правительства, которое сможет выполнить все условия предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС. В правящей «Грузинской мечте» ультиматум отклонили.



Главный организатор акции, движение «Сирхвилиа» обещало огласить дальнейший план действий, однако этого не произошло. Протестующих призвали провести ночь у администрации правительства и дождаться заседания кабинета министров. В итоге, продолжать протест там остались лишь несколько десятков активистов. Утром в понедельник «Сирцхвилиа» объявила о завершении акции.



В Грузии выявили импортные арбузы с превышением содержания нитратов

Вторник, 5 июля, 2022, 09:15

ТБИЛИСИ, 5 июля – Новости-Грузия. Специалисты Национального агентства продовольствия выявили повышенное содержание нитратов в импортных арбузах, реализуемых в Грузии.



Проверки бахчевых проводятся в розничных и оптовых торговых объектах в масштабах страны. Инспекторы отправили в лабораторию на исследование 12 образцов арбузов. В каждом из них содержание нитратов оказалось выше допустимой нормы.



Бизнес-операторов обязали изъять из продажи и уничтожить продукцию, которая не соответствует требованиям.



«Агентство продолжит сбор и исследование образцов арбузов, которые поступили на рынок», — сообщили в ведомстве.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



