

GDI: Страсбургский суд принял к рассмотрению жалобу по делу «Tbilisi Pride»

05.07.2022 12:06





По информации организации «Демократическая инициатива Грузии» (GDI), cпустя год после событий 2021 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу GDI по делу «Тбилиси Прайд» («Tbilisi Pride»), отметив, что дело может иметь прецедентное значение.



«Дело касается гомофобного насилия, нападений и угроз в адрес ЛГБТК+ сообщества и активистов 5 июля 2021 года. Соответственно, в жалобе истцы заявляют о правах, гарантированных Конвенцией из-за бездействия правительства и неэффективного реагирования, а именно статьи 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения), статьи 11 (свобода собраний), статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и I-14 (запрет дискриминации) для определения нарушения статей.



Следует отметить, что суд коммуницировал дело по всем статьям, а это означает, что правительство Грузии обязано до 13 октября 2022 года ответить на вопросы, заданные судом по всем вопросам, затронутым в жалобе. Среди них суд интересует, способствовали ли заявления членов правительства насилию, вспыхнувшему 5 июля 2021 года, и в какой степени государство выполнило свои обязательства по предотвращению и эффективному расследованию. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство и обязал правительство предоставить план обеспечения безопасности от 5 июля и внутренние материалы, связанные с планированием мер безопасности, осуществленных МВД до спорных событий (1 и 5 июля 2021 года)», — говорится в сообщении организации.



GDI отмечает, что спустя более чем 1 год после событий 5 июля рассмотрение дел, связанных с 5 июля, в Тбилисском городском суде завершено, однако никто из организаторов насилия не был привлечен к ответственности, а обвиняемые понесли минимальное наказание.



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