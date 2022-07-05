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За неделю в Грузии выявлено 2570 новых случаев коронавируса


05.07.2022   12:11


За прошедшую неделю (27.06.2022-03.07.2022) в Грузии выявлено 2570 новых случаев заражения коронавирусом. В стране выздоровели 1 103 человека. По данным за неделю, от коронавируса скончались трое пациентов. Информацию об этом публикует Национальный центр по контролю заболеваний.

За одну неделю в стране было проведено 63 443 теста, в том числе экспресс-тестов на антиген – 56 699, ПЦР-тестов – 6 744.

Семидневный показатель положительности тестирования — 4,05%.

По данным предыдущей недели (20.06.2022-26.06.2022), в Грузии выявлено 1058 новых случаев коронавируса, 646 человек выздоровели, двое пациентов скончались.

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