

В ковид-клиниках прибавилось инфицированных пациентов

05.07.2022 14:17





Коечные места, предназначенные для инфицированных коронавирусом в клиниках, принимающих с ковидом, загружены.



Причиной этого является увеличение числа инфицированных за последнюю 1 неделю.



«Интерпресс Ньюс» связался с несколькими ковид-клиниками, действующими в Тбилиси. Как пояснили в Первой университетской клинике Тбилисского государственного медицинского университета, койки, предназначенные для ковид-больных, не просто загружены, они перегружены. В клинике размещено больше ковид-пациентов, чем это предусмотрено коечным фондом.



«Большинство пациентов - средней тяжести, хотя у нас есть и тяжелые пациенты», - отмечает клинический директор Первой университетской больницы Тбилисского государственного медуниверситета Лали Турдзеладзе.



О росте числа ковид-пациентов говорят в Центре инфекционной патологии и СПИДа. Как рассказала «Интерпрессньюс» заведующая боксированным отделением инфекционной больницы, врач-инфекционист Марина Энделадзе, число ковид-пациентов увеличилось, однако количество коек в медучреждении достаточное и проблемой не станет.



Что касается Центральной университетской клиники им. академика Николоза Кипшидзе, которая сейчас находится в гибридном режиме, то в учреждении отмечают, что количество пациентов, инфицированных коронавирусом, «слегка увеличилось».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



