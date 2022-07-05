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В Кутаиси пройдет мероприятие в связи с началом строительства Центра адронной терапии
05.07.2022 14:18
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня примет участие в церемонии начала строительства Центра адронной терапии в Кутаиси. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
В мероприятии примут участие министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Карту» Николоз Чхетиани, ректор Кутаисского международного университета Александр Тевзадзе и председатель наблюдательного совета IBA Пьер Моте.
Кроме того, по сообщению пресс-службы, на территории бывшего санатория «Медея» премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в презентации разработанного правительством Грузии плана восстановления и развития курорта Цхалтубо. Вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили представит общественности презентацию инвестиционного проекта — «Новая жизнь Цхалтубо».
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