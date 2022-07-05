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На российской границе выстроились длинные очереди желающих попасть в Грузию
05.07.2022 16:51
Пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе работает в авральном режиме. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Северная Осетия–Алания
«Ежесуточно пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это, у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта. В связи с этим туристам, намеревающимся выехать в Грузию, необходимо учитывать, что ожидание может составить около суток и планировать поездку с учётом этого», – заявили в российском ведомстве.
Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину значительно возросла нагрузка и на транзитный коридор Грузии. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трайлерам приходится ждать иногда около месяца.
17 мая текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене антиковидных ограничений на въезд в Грузию через автомобильный пункт пропуска.
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