

На российской границе выстроились длинные очереди желающих попасть в Грузию

05.07.2022 16:51





Пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе работает в авральном режиме. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Северная Осетия–Алания



«Ежесуточно пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это, у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта. В связи с этим туристам, намеревающимся выехать в Грузию, необходимо учитывать, что ожидание может составить около суток и планировать поездку с учётом этого», – заявили в российском ведомстве.



Как сообщалось ранее, на фоне российского вторжения в Украину значительно возросла нагрузка и на транзитный коридор Грузии. Таможенные посты не успевают вовремя обрабатывать грузопотоки, несмотря на переход на круглосуточный режим работы. Трайлерам приходится ждать иногда около месяца.



17 мая текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене антиковидных ограничений на въезд в Грузию через автомобильный пункт пропуска.



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