

Задержана медсестра, которая за определенную сумму денег регистрировала граждан как привитых

05.07.2022 18:25





Сотрудники следственной службы Минфина задержали медсестру медицинского учреждения за злоупотребление служебным положением и коммерческий подкуп.



В частности, согласно по данным ведомства, в регионе Самегрело была задержана медсестра медицинского учреждения, которая, выполняя свои служебные обязанности, регистрировала заинтересованных граждан в электронном модуле управления иммунизацией как привитых, без явки в клинику, взамен в виде личной выгоды получала от них определенную сумму.



«В преступлении уже уличили 15 граждан, которые, в свою очередь, в обмен на выплату до 300 лари обвиняемой зарегистрировались как привитые с нарушением.



По предварительным данным, в электронном модуле управления иммунизации указанным преступным путем числятся еще десятки лиц, по которым принимаются соответствующие меры по их выявлению и разоблачению.



Расследование дела продолжается по статьям 220 и 221 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающим в качестве наказания лишение свободы на срок от 3 до 5 лет», — говорится в сообщении.





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