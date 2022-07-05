

Церцвадзе: Мы ожидаем пик роста случаев COVID-19 к осени

05.07.2022 22:19





«Впереди лето, активный туристический сезон и мы ожидаем пик роста случаев инфицирования COVID-19 к осени. Если мы хотим сохранить текущую хорошую эпидситуацию, мы должны быть бдительными, продолжать активную вакцинацию, в том числе бустерными дозами, несмотря на то, что регуляции больше не обязывают нас носить маску в общественном транспорте, в медицинских учреждениях и местах скопления людей», — об этом говорится в письме директора Центра инфекционной патологии и СПИДа Тенгиза Церцвадзе, которое он опубликовал в социальной сети.



Церцвадзе отмечает, что в последнее время в Грузии, как и во всем мире, наблюдается значительный рост новых случаев COVID.



«Если раньше в среднем регистрировали 100 новых случаев в сутки, то сейчас фиксируется 600-700 новых случаев. Новые случаи особенно распространены среди людей, которые выезжали за границу. Впереди лето, активный туристический сезон, мы ожидаем пик заболеваемости COVID осенью», — пишет Тенгиз Церцвадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



