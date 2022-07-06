

Тенгиз Церцвадзе: Пик роста случаев коронавируса ожидаем к осени

06.07.2022 10:44





Директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе заявляет, что пик роста случаев коронавируса ожидают к осени.



Тенгиз Церцвадзе призывает общество к бдительности, вакциации и активному использованию масок.



«В последнее время в Грузии, как и во всем мире, отмечается значительный рост новых случаев COVID. Если раньше в среднем фиксировалось до 100 новых случаев в сутки, то сейчас фиксируется 600-700 новых случаев. Особенно часты новые случаи среди людей, которые побывали за границей. Впереди лето, активный туристический сезон, и пик роста случаев COVID мы ожидаем к осени.



Поэтому, если мы хотим сохранить сегодняшнюю хорошую COVID эпидситуацию, мы должны быть бдительными, продолжать активную COVID вакцинацию, в том числе бустерными дозами, и, несмотря на то, что регуляции больше не обязывают, использовать маску в общественном транспорте, в медицинских учреждениях и местах скопления людей. Даже если мы не сможем предотвратить рост числа случаев COVID, особенно, жизненно важно сохранить смертность на нынешней минимальной отметке. Для этого необходимо следующее: симптомы COVID, вызванного штаммом омикрон, в первые дни практически ничем не отличаются от симптомов других респираторных инфекций, поэтому при появлении первых симптомов необходимо провести тестирование на COVID (бесплатно) и в случае подтверждения COVID тщательно следовать рекомендациям врача», - сказано в заявлении.



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