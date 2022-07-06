

«Тбилисский студенческий фестиваль 2022» завершится масштабным мероприятием

06.07.2022 11:53





«Тбилисский студенческий фестиваль 2022» завершится сегодня, в 18:00, масштабным мероприятием в Этнографическом музее. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства.



По его словам, в фестивале приняли участие более 50 тысяч студентов из 34 государственных и частных высших учебных заведений Грузии.



«Фестиваль примет традиционный характер и будет проходить ежегодно. Уверен, с каждым годом он будет становиться все масштабнее и интереснее. Хочу сказать студентам, что со стороны мэрии всегда будет поддержка и помощь. Мы предложим им очень интересные проекты. Также хотелось бы призвать студенческие самоуправления проявить инициативу и представить интересные проекты. Мы готовы поддержать эти проекты финансово и сделать возможной их реализацию», — заявил мэр Тбилиси.





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