

Число соискателей убежища из Грузии в ЕС увеличилось на 68%

06.07.2022 14:15





В 2021 году количество прошений о предоставлении убежища в странах-членах ЕС и Шенгенской зоне со стороны граждан Грузии, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 68% и составило 14,970 человек.



Количество заявок возросло по сравнению с предыдущим годом, но не по сравнению с периодом до пандемии.



Число граждан Грузии, соискателей убежища в странах Евросоюза и Шенгенской зоны по годам:



2016 год — 8 775

2017 год — 12 060

2018 год — 20 950

2019 год — 22 765

2020 год — 8 905

2021 год — 14 970



По данным Агентства Европейского союза по вопросам убежища (EUAA), в 2021 году больше всего заявлений (37%) было подано гражданами Грузии во Франции, а самый высокий процент отказов – в Германии. В 2021 году 10 590 гражданам Грузии было отказано в убежище на самом первом этапе.



Согласно годовому отчету, в 2021 году страны-члены ЕС получили около 648 000 заявлений о предоставлении международной защиты. Сирийцы (117 000) и афганцы (102 000) являются двумя крупнейшими группами заявителей, и на них приходится треть увеличения количества заявок по сравнению с 2020 годом.



На количество лиц, ищущих убежища, существенно повлиял вывод войск США из Афганистана, миграционный кризис, который спровоцировало правительство Беларуси и война России в Украине.



В ответ на вторжение России в Украину в начале 2022 года министры внутренних дел ЕС решили предоставить временную защиту украинским беженцам на срок до 1 года. Согласно последнему анализу EUAA, с начала войны из Украины в ЕС бежало почти 6 миллионов человек, из которых более 3,4 миллиона зарегистрировались по программе предоставления временного убежища.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



