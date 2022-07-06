

Кузен Иванишвили подал в суд на «Антикоррупционное движение»

06.07.2022 16:20





Уча Мамацашвили, кузен миллиардера Бидзины Иванишвили, в 2014 году заседавший в политсовете правящей партии, подал в суд на «Антикоррупционное движение». Заседание должно пройти сегодня, 6 июля.



По заявлению организации, речь идет о т.н. Деле о колл-центрах, в связях с которыми движение обвинило Мамацашвили. Глава организации считает, что иск Мамацашвили является еще одним подтверждением попыток олигархического режима ограничить свободу слова. Организация также намерена ходатайствовать о привлечении к делу «личного политзаключенного Бидзины Иванишвили» Ники Гварамия в качестве свидетеля.



Народный защитник Грузии также считает, что сегодняшний процесс является классическим примером борьбы олигархического режима со свободой слова, СМИ и НПО.



«Мы обличаем коррумпированных чиновников и неформальных правителей. Важно, чтобы общественность знала, в чем нас обвиняет режим и Уча Мамацашвили.



В одном случае это тариф на электроэнергию, мы исследуем, почему для наших граждан выросли цены на электроэнергию. Есть коррупционные интересы, есть компании-посредники, которые ассоциируются с неформальными правителями и по этой причине жизнь для наших граждан дорожает. Вместо того, чтобы заниматься борьбой с коррупцией, правительство подает протв нас иск.



Уча Мамацашвили требует доказательств по делу о колл-центрах. Мы ходатайствуем о приглашении Ники Гварамия в качестве свидетеля, так как он лично брал интервью у человека, заявившего об участии Мамацашвили в деле о колл-центрах», — заявили в организации.



По информации Mtavari Arkhi, Мамацашвили требует 150 000 лари в качестве компенсации за моральный ущерб. Народный защитник Грузии в свою очередь также представит свое мнение по делу.



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