

В Тбилиси няне в течение пяти месяцев запрещали выходить из квартиры



Новости-Грузия 06.07.2022 21:27



Трудоустроенная няней в Тбилиси женщина утверждает, что работодатели в течение пяти месяцев не выпускали ее из дома и оказывали психологическое давление.



О случае стало известно после обращения в «Ассоциацию нянь». По словам женщины, в течение пяти месяцев она работала круглосуточно и практически без выходных, при этом большую часть дня няня оставалась с ребенком одна.



«Обычно ей не разрешалось покидать дом днем или ночью или гулять с ребенком. Практически никогда ее пожелания и права не учитывались», — рассказали в ассоциации.



Как отмечается, няня находилась в состоянии постоянного психологического давления, и поэтому не могла решиться и выйти из дома или позвонить в «112». За месяц женщина уведомила семью о своем увольнении, однако, когда этот срок истек, работодатели «намеренно не приходили домой, чтобы она не оставила им ребенка».



«Ассоциация нянь» провела ей консультацию. По телефону была оказана психологическая поддержка и она смогла выйти из дома, а в настоящее время находится в безопасности», — сказано в заявлении.



Организация призывает нянь проявить бдительность, если во время поиска работы они увидят объявление семьи, проживающей на улице Кавсадзе. Ассоциация предупреждает о рисках «нарушения прав и причинения физического вреда» и просит заключить трудовой договор, если кто-либо все же решится начать работу в этой семье.



В ассоциации не уточняют, уведомили ли они о факте полицию.





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