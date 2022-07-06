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Молодежная сборная Грузии по регби обыграла Шотландию с разницей в 38 очков
06.07.2022 22:44
Молодежная сборная Грузии по регби обыграла Шотландию со счетом 55:17. Это была встреча третьего тура летней серии Шести наций.
Молодежная сборная Грузии выступает в группе B вместе с Италией, Уэльсом и Шотландией. Наша команда уступила два матча, но обыграла Шотландию с большим отрывом и сыграет в плей-офф 12 июля.
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