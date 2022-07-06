

Начато расследование по факту нападения на сотрудников «TV Мониторинг»

06.07.2022 22:53





Согласно заявлению Специальной следственной службы, начато расследование по факту незаконного воспрепятствования журналистской деятельности сотрудников «TV Мониторинг» («TV MONITORINGI»). Расследование ведется по части первой статьи 154 Уголовного кодекса Грузии.



Специальная следственная служба сообщает, что с целью обеспечить объективное и полное расследование, проведет все необходимые следственные и процессуальные действия в кротчайшие сроки.



По информации «TV Мониторинг», их съемочная группа подверглась нападению со стороны сторонников партии «Консервативного движения», основанной «Alt-Info».



По данным телекомпании, инцидент произошел в муниципалитете Карели, когда они выполняли свои профессиональные обязанности.



«На нас напали пьяные сторонники «Alt-Info». Их было трое, в возрасте до 60 лет. Они просили нас прекратить нашу деятельность, когда мы этого не сделали, прибегли к словесным и физическим оскорблениям. Материли и обзывали нас страшными словами. Была попытка отобрать технику», — рассказывает журналист «TV Мониторинг».



«TV Мониторинг» требует реакции соответствующих органов на факт запугивания и незаконного вмешательства в деятельность журналистов.





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