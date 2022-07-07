

В Батуми на территории промзоны произошел пожар

07.07.2022 12:06





В Батуми на территории промзоны произошел пожар, на месте работают пожарные бригады.



По информации издания «Батумелеби», возгорание произошло на предприятии, где производились целлофановые пакеты, в месте где хранятся пластиковые отходы.



Промышленная зона Батуми расположена недалеко от проспекта Придона Халваши, здесь работают предприятия разного типа.



Населённых пунктов вблизи зоны пожара нет.



По информации Спасательной службы, на открытом пространстве горят пластиковые отходы, пожар уже локализован. От огня никто не пострадал.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



