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Гамкрелидзе: Рекомендую носить маску в закрытых помещениях
07.07.2022 13:33
«Рекомендую носить маску в закрытых помещениях», — заявил Первому каналу Грузии глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его информации, по сравнению с последними двумя неделями число новых случаев коронавируса увеличилось почти в два с половиной раза, что связано с новыми субштаммами «Омикрона».
«Вчера был 631 новый случай, сегодня у нас 756. Во вторник заболевших было примерно в 2,4 раза больше, чем две недели назад. То есть в течение 2-3 недель наблюдается прирост новых случаев», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
По словам Гамкрелидзе, по сегодняшним данным, в госпитализации нуждаются 7-8 процентов людей с коронавирусом. По его словам, тенденции к ухудшению состояния инфицированных нет.
«Нет тенденции к ухудшению. 7-8 процентов инфицированных госпитализируют, но если число заболевших увеличится, нагрузка на больницы тоже возрастет. На данном этапе в больнице находится около 350 пациентов», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
Амиран Гамкрелидзе призывает граждан вакцинироваться и говорит, что в настоящее время иммунный слой в стране снижен.
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