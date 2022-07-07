

Юридическая фирма, защищающая интересы Иванишвили, распространила заявление

07.07.2022 13:43





Юридическая фирма «MKD», представляющая интересы Бидзины Иванишвили в глобальном споре с ведущим швейцарским банком, распространяет заявление. В заявлении говорится о нарушениях со стороны банка в рамках взаимоотношений с банком и его трастовыми компаниями. Как говорится в заявлении, ряд обстоятельств дает Иванишвили основание сделать вывод о том, что действия банка связаны с текущими событиями во внутриполитической жизни Грузии.



«Общественности известно, что юридическая фирма «MKD» представляет интересы господина Бидзины Иванишвили в глобальном споре с ведущим швейцарским банком Credit Suisse. При этом, помимо прямых юридических споров, которые проходят на Бермудских островах, в Сингапуре и Швейцарии, г-ну Иванишвили вверены значительные активы трастовых компаний Credit Suisse. Подчеркиваем, что указанные активы не оспариваются и не подлежат рассмотрению ни в одной юрисдикции», — говорится в заявлении.



Юридическая фирма перечисляет конкретные факты, когда банк грубо нарушал права клиента и опаздывал с переводами.



«Именно во время такого рода просрочки банк впервые указал, что его бездействие и невыполнение задачи клиента связаны с происходящими геополитическими событиями в Восточной Европе. Было понятно, что речь шла о текущей войне в Украине, хотя совершенно неясно, имел ли бенефициар каким-либо образом отношение к т.н. «геополитическими событиями». Несмотря на то, что в банке пояснили, что бенефициар не является гражданином России, не имеет бизнес-интересов в России, не находится под санкциями и что распоряжению собственными деньгами не может помешать война в Украине по какой-либо другой причине, на выполнение задачи еще ушел 1 месяц», — говорится в заявлении.



По данным юридической компании, банк продолжает создавать проблемы для юридических служб клиента.



«5 июля 2022 года клиент получил письмо от банка, в котором говорится о резолюции Европарламента, в которой он призвал Европейский совет рассмотреть возможность введения санкций в отношении г-на Иванишвили. Банк уточняет, что указанная резолюция якобы создала регуляторные обязательства со стороны банка и что траст больше не будет осуществлять свою деятельность без одобрения суда. Речь идет об одобрении суда, для получения которого процесс должен быть инициирован в лучшем случае в сентябре этого года, а его результат, по учению банка, традиционно будет затягиваться бесконечно», — пишет юридическая фирма.



«Для клиента очевидно, что действия банка служат цели оказания политического давления на клиента, о деталях которого по мере необходимости расскажет сам г-н Иванишвили», — говорится в заявлении.



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