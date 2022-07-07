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Нона Гаприндашвили провела шахматный мастер-класс для осужденных


07.07.2022   19:03


«В рамках стратегии спортивного управления в пенитенциарных учреждениях пятикратная чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили встретилась с победителями внутреннего шахматного турнира среди осужденных исправительных учреждений №16 и №12 и провела мастер-класс», — сообщает Пенитенциарная служба.

Чемпионка мира поделилась своим опытом с осужденными и вручила победителям грамоты.

«Стратегия спортивного управления в пенитенциарных учреждениях была внедрена по инициативе министра юстиции Рати Брегадзе. В рамках проекта в целях оздоровления и содействия ресоциализации-реабилитации обвиняемые/осужденные имеют возможность получать спортивное образование, участвовать в спортивных турнирах и заниматься различными видами спорта», — говорится в сообщении Пенитенциарной службы.

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