

К 2030 году 84 миллиона детей рискуют не ходить в школу (доклад ЮНЕСКО)

08.07.2022 11:21





Согласно новому докладу ЮНЕСКО, без принятия дополнительных мер только каждая шестая страна сможет достичь Цели 4 в области устойчивого развития и обеспечить всеобщий доступ к качественному образованию к 2030 году. По оценкам, к концу десятилетия 84 миллиона детей и молодых людей все еще не будут охвачены школьным образованием.



Через неделю после призыва к мобилизации усилий, с которым выступила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле на предварительном саммите по трансформации образования в Париже, в котором приняли участие более 150 министров, был опубликован новый доклад ЮНЕСКО «Установление обязательств: национальные ориентиры ЦУР 4 для трансформации образования», ставший новой суровой проверкой реальности для политических лидеров и лидеров гражданского общества.



Согласно докладу, основанному на данных, представленных каждым 9 из 10 государств-членов ЮНЕСКО, страны ожидают, что доля учащихся, овладевших элементарными навыками чтения по окончании начальной школы, увеличится с 51% в 2015 году до 67% в 2030 году. Несмотря на этот прогресс, по оценкам, 300 миллионов детей и молодых людей по-прежнему не овладеют элементарными навыками счета и грамотности, необходимыми им для достижения успеха в жизни.



Кроме того, несмотря на обещание обеспечить всеобщее среднее образование, только каждая шестая страна стремится достичь этого целевого показателя к 2030 году, и лишь четыре из десяти молодых людей в странах Африки к югу от Сахары завершат среднее образование. Данные правительств показывают, что, даже если национальные цели будут достигнуты, этого будет недостаточно: по оценкам, к концу десятилетия 84 миллиона детей и молодых людей все еще не будут посещать школу.



Активизация усилий по удовлетворению потребностей



«Большинство правительств в настоящее время установили национальные контрольные показатели для достижения важнейшей цели в области образования: это признак серьезной приверженности. Но теперь международное сообщество обязано активизировать свои усилия, восполняя оставшиеся пробелы в данных и уделяя первоочередное внимание финансированию образования. Это единственный способ отреагировать на выявленные потребности и оказать действительно преобразующее воздействие», — заявила Стефания Джаннини, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования.



«COVID-19 усугубил существующий кризис в сфере образования. Ожидается, что к 2030 году слишком многие дети не будут посещать школу. Мы можем и должны работать лучше. Лидерство ЮНЕСКО помогает правительствам в установлении ориентиров в этот критический момент, особенно в странах с низким уровнем дохода», — объяснил Дэвид Сенге, министр базового и старшего среднего образования, главный специалист по инновациям правительства Сьерра-Леоне и председатель Всемирного доклада по мониторингу образования.



В докладе содержится призыв к укреплению регионального и международного сотрудничества, с тем чтобы каждая страна могла черпать вдохновение у своих коллег в деле разработки и осуществления соответствующих решений. ЮНЕСКО привержена делу содействия этому диалогу между своими 193 государствами-членами и будет продолжать делиться своим опытом для содействия улучшению мониторинга и отчетности стран в отношении целевых показателей ЦУР 4 по мере приближения 2030 года.



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