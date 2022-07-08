

Сбежавшего 19 лет назад из тюрьмы в Грузии мужчину поймали в Москве

08.07.2022 15:19





В Москве задержали преступника, сбежавшего из грузинской тюрьмы почти 20 лет назад. Как стало известно РЕН ТВ, 42-летнего уроженца Южной Осетии Яго Сиукаева задержали 7 июля в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы.



По нашим данным, Сиукаева удалось задержать благодаря мужчине, в квартире у которого жил преступник. Хозяин квартиры с помощью полиции выяснил, что Сиукаев с 2003 года находится в розыске за побег из исправительной колонии в Грузии.



Столичные полицейские уже направили в Грузию уведомление о задержании преступника.



Ранее сообщалось, что в Москве хулиганы напали на полицейского, заступившегося за девушку.



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