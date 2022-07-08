

Хартия журналистской этики призывает политиков прекратить нападки на журналистов

08.07.2022 18:44





Хартия журналистской этики Грузии призывает политиков воздержаться от нападок на журналистов и не поощрять насилие и агрессию.



В заявлении от 7 июля говорится, что на брифинге председатель правящей партии Иракли Кобахидзе вместо того, чтобы ответить на вопрос репортера телеканала «Mtavari Arkhi» Тенго Гоготишвили, обвинил его в распространении пропаганды российских спецслужб. Кобахидзе также обвинил журналиста в призывах «ввязаться в войну» и отметил, что «распространением пропаганды» занимаются определенные политики, представители НПО, Народный защитник и в том числе журналист телеканала «Formula» Вахо Саная.



Также, накануне лидер оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Гиорги Вашадзе агрессивно говорил с ведущей Тамтой Саникидзе и не давал ей возможность задавать вопросы. Политику не понравились вопросы адресованные не только ему, но и предыдущему гостю программы: «По моему, этим вопросом вы издеваетесь не только надо мной, но и над самой собой и общественностью». Вашадзе назвал вопросы ведущей «отвратительными» и несколько раз повторил, что в отличии от частных телеканалов, у Общественного вещателя нет права по собственному желанию определять редакционную политику.



«Совет Хартии считает, что оба случая — подобные нападки на представителей СМИ со стороны политиков из правительства и оппозиции — являются тревожными, в особенности на фоне уже имевших место фактов насилия над журналистами.



Напоминаем политикам, что цель журналистов – задавать острые и критические вопросы, и неважно, нравятся им эти вопросы или нет. Роль СМИ заключается в информировании общественности – политики должны уважать право общественности на получение информации и ответить на вопросы.



Также напоминаем депутатам, что предоставление информации населению и СМИ – это не их воля, а прямая обязанность, как представителей власти.



Отметим, что финансирование из бюджета Общественного вещателя должно быть гарантией его независимой редакционной политики, а вещатель не только может, но и обязан вести полностью самостоятельную редакционную политику. Общественность всегда имеет право требовать от вещателя удовлетворения интересов всех своих групп, хотя это не означает, что политические партии или отдельные политики, независимо от того, принадлежат они к правящей партии или к оппозиции, имеют право вмешиваться в редакционную политику.



Нападки на СМИ со стороны политиков, особенно депутатов, воспринимаются как давление, вмешательство в редакционную независимость и поощряют насилие и агрессию по отношению к журналистам. Хартия призывает их уважать свободу слова и не атаковать СМИ агрессивной риторикой», — говорится в заявлении.



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