

Матч между сборными Грузии и Италии по регби пройдет в Батуми

08.07.2022 18:49





10 июля в Батуми пройдет матч между сборными Грузии и Италии по регби. Встреча начнется в 20:00 часов по местному времени. По данным Tkt.ge, большая часть билетов на матч уже распродана.



Сборная Италии является участником Кубка шести наций, но уже давно не достигала значительных успехов и считается самой слабой участницей турнира. В связи с этим Федерация регби Грузии пытается поднять вопрос участия в турнире сборной Грузии и одной из таких возможностей рассматривает стыковые матчи между сборной, занявшей последнее место на турнире и победителем турнира «Rugby Europe» (в последние годы в турнире побеждает сборная Грузии)».



Кроме того, по мировому рейтингу последние два года Италия уступает Грузии, что придает матчу дополнительную интригу.



Для посещения матча на 10 июля был назначен дополнительный рейс поезда Тбилиси-Батуми. Поезд покинет Тбилиси в 09:45 часов 8 июля, а назад вернется 11 июля в 18:45 часов. Цена на билет является стандартной.



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