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MDF опубликовал отчет о группах, совершивших насилие 5 июля 2021 года
08.07.2022 18:56
«Фонд развития медиа» (MDF) опубликовал отчет о группах, совершивших насилие 5 июля 2021 года. В документе рассматриваются члены группировки и их связи с Патриархией грузинской православной церкви (ГПЦ).
Отчет делится на две части. Первая касается участников акции, в том числе их активности в соцсетях, а вторая — преобразовавшуюся в политическую партию телеканала «Alt-Info».
Одна из часть отчета посвящена тем участникам акции, «физподготовка которых считается путем сохранения национальной и гендерной идентичности». Речь идет о следующих лицах:
Эрмиле Немсадзе — бывший военный, кандидат в члены парламента на выборах 2020 года от связанного с Кремлем «Грузинского марша»;
Энри Ониани — кандидат в парламент на выборах 2020 года от связанного с Кремлем «Грузинского марша»;
Джарджи Нонешвили, тренер группы ММА «Mdzlevari-Samtsevrisi»
Предоставленная в отчете информация основана на данных СМИ и личные YouTube-каналы участников акции. Например, в марте 2020 года «ClickMedia» подготовила фильм «Бесплатные тренировки от Грузинского марша«, в котором выясняется, что ультраправая группировка бесплатно давала тренироваться своим сторонникам в разных залах. На тренировки Немсадзе приглашал тех, кто считает, что потеря национальной идентичности является реальной угрозой, а главными врагами Грузии являются «Фонд Сороса» и другие организации с западными ценностями.
В сюжете телеканала «Pirveli» от июня 2020 года лидер «Грузинского марша» Сандро Брегадзе подтвердил, что движение обеспечивает физподготовку сторонников. В сентябре 2020 года Энри Ониани на личном канале в YouTube загрузил видео «Бесплатные залы для всех национально мыслящих людей«.
В отчете также предоставлены фото, которые Ониани и другие загрузили на личных страницах в Facebook. На фото видны интерьер спортивных залов и предположительно тренировки вместе с несовершеннолетними лицами.
В документе также говорится, что помимо подстрекающей риторики священнослужителей, предшествовавшей событиям 5 июля, по анализу учетных записей участников акции было выявлено следующее:
- Часть участников акции, в том числе участвующие в физподготовке молодых людей, принимают участие в т.н. «крестовых походах» в разных регионах;
- Часть участников связана с патриархией.
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