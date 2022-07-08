

Явка на Единые национальные экзамены составила 95%

08.07.2022 20:55





По заявлению директора Национального центра по оценкам и экзаменам Софо Горгодзе, явка на Единые национальные экзамены составила 95%.



По её словам, на данный момент на экзамены опоздали 19 абитуриентов. За разные нарушения четверо молодых людей были сняты с экзаменов.



«Был случай, когда абитуриент явился на экзамен на другой день. Было четыре случая отстранения. В одном случае абитуриент пронес телефон, в другом обнаружили вспомогательный материал, а в еще одном случае вместо абитуриента экзамен пытался сдать член его семьи. Хочу предупредить, что такие случаи выявляются. Не ставьте себя в неловкое положение», — заявила она.



Единые национальные экзамены стартовали 4 июля и завершатся 22 июля.



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