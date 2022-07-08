|
|
|
Явка на Единые национальные экзамены составила 95%
08.07.2022 20:55
По заявлению директора Национального центра по оценкам и экзаменам Софо Горгодзе, явка на Единые национальные экзамены составила 95%.
По её словам, на данный момент на экзамены опоздали 19 абитуриентов. За разные нарушения четверо молодых людей были сняты с экзаменов.
«Был случай, когда абитуриент явился на экзамен на другой день. Было четыре случая отстранения. В одном случае абитуриент пронес телефон, в другом обнаружили вспомогательный материал, а в еще одном случае вместо абитуриента экзамен пытался сдать член его семьи. Хочу предупредить, что такие случаи выявляются. Не ставьте себя в неловкое положение», — заявила она.
Единые национальные экзамены стартовали 4 июля и завершатся 22 июля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна