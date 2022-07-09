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В Гори журналиста покусали в автобусе во время съемок
09.07.2022 13:00
В городе Гори покусали журналиста региональной телекомпании «Мониториг», когда он исполнял служебные обязанности.
Случай произошел накануне в общественном транспорте. Репортер освещал конфликт, который произошел между безбилетной пассажиркой и контролером.
«Внезапно пассажирка несколько раз укусила меня за руку. Я уже обратился к медикам за консультацией. Правовой спор затевать я не собираюсь, поскольку считаю, что г-жа находилась в тяжелом эмоциональном состоянии», — сказал журналист.
За последнюю неделю сотрудники небольшой телекомпании из Шида-Картли уже во второй раз оказываются в центре внимания. 5 июля в Карели прохожие в состоянии алкогольного опьянения стали приставать к журналисту и оператору «Мониторинга». Они оскорбили их и пытались повредить камеру. Тогда Специальная следственная служба начала расследование по факту незаконного воспрепятствования журналистской деятельности.
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