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Владыка Якоб: Без церкви в Грузии никто ничего не сделает, останутся как «Позор»


09.07.2022   20:42


О каком гражданском обществе речь, когда не хотят слушать церковь. Без церкви в Грузии никто ничего не сделает, останутся как «Позор» и будет так, - сказал епископ Бодбийский, владыка Якоб после освящения обновленного анагского собора Успения Богородицы Анаги.

По его словам, есть несколько НПО, которые имеют отношения с церковью.

«Один умный американец, влиятельный человек сказал мне, имеют ли с вами отношения неправительственные организации. К нам приходят лишь несколько НПО. Я сказал в основном - нет... Где их у них разум, это такая сильная институция, и они туда не идут, мол. О каком гражданском обществе речь, когда не хотят слушать церковь. Без церкви в Грузии никто ничего не сделает, останутся как «Позор» и будет так», — отметил владыка Яков.

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