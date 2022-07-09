

Владыка Якоб: Без церкви в Грузии никто ничего не сделает, останутся как «Позор»

09.07.2022 20:42





О каком гражданском обществе речь, когда не хотят слушать церковь. Без церкви в Грузии никто ничего не сделает, останутся как «Позор» и будет так, - сказал епископ Бодбийский, владыка Якоб после освящения обновленного анагского собора Успения Богородицы Анаги.



По его словам, есть несколько НПО, которые имеют отношения с церковью.



«Один умный американец, влиятельный человек сказал мне, имеют ли с вами отношения неправительственные организации. К нам приходят лишь несколько НПО. Я сказал в основном - нет... Где их у них разум, это такая сильная институция, и они туда не идут, мол. О каком гражданском обществе речь, когда не хотят слушать церковь. Без церкви в Грузии никто ничего не сделает, останутся как «Позор» и будет так», — отметил владыка Яков.



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