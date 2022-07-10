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Историческая победа - Сборная Грузии по регби победила Италию, команду из Tier 1
10.07.2022 22:56
Сборная Грузии по регби впервые в истории принимала на «Батуми Арене» сборную Италии и одержала важнейшую победу над принципиальным соперником со счетом 28:19.
До сегодняшней игры «Лелос» проиграли все 4 из 4-х встреч, проведенных против итальянцев, поэтому эта встреча имела большое значение — сборной Грузии нужен был веский аргумент для выхода на турнир 6-ти наций, и в этом плане была необходима победа над Италией.
Сборная Грузии по регби впервые в истории победила команду из Tier 1 и сделала огромный шаг для участия в турнире 6 наций.
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