

Историческая победа - Сборная Грузии по регби победила Италию, команду из Tier 1

10.07.2022 22:56





Сборная Грузии по регби впервые в истории принимала на «Батуми Арене» сборную Италии и одержала важнейшую победу над принципиальным соперником со счетом 28:19.



До сегодняшней игры «Лелос» проиграли все 4 из 4-х встреч, проведенных против итальянцев, поэтому эта встреча имела большое значение — сборной Грузии нужен был веский аргумент для выхода на турнир 6-ти наций, и в этом плане была необходима победа над Италией.



Сборная Грузии по регби впервые в истории победила команду из Tier 1 и сделала огромный шаг для участия в турнире 6 наций.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



