

Тамар Гокчебели: «Я грузинка, но мне отказывают в предоставлении гражданства»

11.07.2022 10:19

NetGazeti



«Я уже 4 года требую гражданства Грузии, по национальности я грузинка, родилась в Болниси, выросла в Грузии», — рассказывает Тамар Гокчебели. Её фамилия в девичестве Далакишвили, но в 2018 году, после того как она вышла замуж за гражданина Турции и получила турецкий паспорт, фамилию пришлось сменить.



С 2018 года Тамар просит дать ей грузинское гражданство по правилу исключения, но безрезультатно.



«Мне сказали, что это не будет проблемой, что и у других есть двойное гражданство. Дважды обращалась в комиссию Минюста и оба раза получила отказ. На собеседовании члены комиссии спросили почему я сменила фамилию, как мой отец такое позволил и т.п. Вышла оттуда в слезах. Даже описать не могу, как плохо мне стало», — вспоминает Тамар.



На экзаменах в Агентстве государственных услуг Тамар получила высшие балы по грузинскому языку и истории, а по экзамену права допустила только одну ошибку. Сейчас она проживает в Грузии.



«Мы часто приезжаем в Грузию, это моя родина. Судимости у меня нет, мой супруг тоже не совершал преступлений. Не знаю, почему мне отказывают в гражданстве», — говорит женщина.



Лицо, требующее получения двойного гражданства, сначала должно обратиться в Агентство государственных услуг, сдать экзамены, а потом пройти собеседование с членами специальной комиссии. Они на основании различных критериев принимают определенное решение. После получения вывода комиссии окончательное решение принимает президент Грузии. Даже в случае отрицательного вывода со стороны комиссии, президент может предоставить заявителю гражданство.



Комиссия отказала Гокчебели в гражданстве в 2019 и 2021 годах. После этого она обратилась в Тбилисский городской суд.



«Не имеет реального основания», — подчеркнуто в её иске, удовлетворять который суд отказался.



Адвокат Лаша Бекишвили, представляющий интересы Тамар, объясняет, что при принятии решении комиссия обязана объяснить, почему она отказала в предоставлении гражданства.



«Вывод комиссии очень важен, поскольку по сложившейся практике при её положительном решении президент в основном с решением соглашается. В нашем случае президент согласилась с отрицательным выводом и отказала, по закону мы её решение обжаловать не можем. А вот двое из пяти членов комиссии были иного мнения, они считали, что Тамар надо было дать гражданство и поводов для отказа нет. На суде ответчик же говорил, что члены комиссии принимают решение основываясь на внутренних убеждениях», — рассказал он.



Удовлетвори суд иск Тамар Гокчебели, комиссия была бы обязана либо принять положительное решение, либо заново рассмотреть вопрос. Тамар намерена обжаловать решение суда:



«Буду бороться до конца. Ощущение, словно лишили крыльев, это несправедливо».



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