

В Гори протестуют уличные торговцы

11.07.2022 15:18





В Гори торговцам запретили торговать на центральных улицах города. 11 июля на территории, с которой были убраны торговые прилавки, были мобилизованы полиция и представители Службы надзора мэрии.



Мэрия Гори предлагает продавцам, которые до сих пор работали на центральных улицах города, перебраться на новый рынок, в районе Санктскали, где они смогут продолжать свою деятельность в течение года за символическую плату.



Однако, как пишет местное издание «Мозаика», торговцы отказываются от предложения, считая что покупатель не придет закупаться на новый рынок.



«Я торгую секон-хендом, так что бы хотя бы 1,5 лари оставалась. Выгнали нас отсюда и выше по улице, хотят, чтобы люди шли на рынок… кто туда пойдет? Я должна стоять здесь…



Здесь все знают мою ситуацию. У меня в кошельке 1 лари, денег больше нет», — рассказала женщина средних лет, которая раньше торговала на улице им. Гурамишвили.



Один из уличных торговцев просит дать ему и другим торговцам 2-3 месяца на реализацию уже купленного товара.



«Я стою на улице уже 5 лет, я уличный торговец. Мне сделали две операции… 70 наших торговцев уехали за границу, потому что ничего не могли сделать, что бы прокормить свои семьи. Но не все могут поехать за границу!, — говорит он.



Из района, где торговали раньше, торговцы перебрались к зданию Мэрии Гори. Как сообщает TV Pirveli, они хотят встретиться с чиновниками ведомства.



Как сообщает «Мозаика», Мэрия Гори заявляет, что прилавки, которые были убраны с улиц Гори несколько дней назад, были «источником антисанитарии» и мешали людям передвигаться.



Перед сносом сооружений, предназначенных для уличной торговли, мэрия предупредила торговцев и дала им срок на очистку территории.



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