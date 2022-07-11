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Заключенный найден повешенным в Глданской тюрьме
11.07.2022 16:33
Заключенный пенитенциарного учреждения №8 (Глданская тюрьма) был найден повешенным сегодня, факт подтвердил замглавы минюста Грузии Торнике Чеишвили.
«Произошел прискорбный факт… Специальная следственная служба активно проводит соответствующие следственные действия», — заявил Чеишвили журналистам.
На данном этапе неизвестно, где был обнаружен заключенный – в собственной камере или в общем пространстве. Чеишвили заявил, что пока не может сообщить подробностей.
Следствие начато по статье 115 УК Грузии, которая подразумевает доведение до самоубийства.
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