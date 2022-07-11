

Заключенный найден повешенным в Глданской тюрьме

11.07.2022 16:33





Заключенный пенитенциарного учреждения №8 (Глданская тюрьма) был найден повешенным сегодня, факт подтвердил замглавы минюста Грузии Торнике Чеишвили.



«Произошел прискорбный факт… Специальная следственная служба активно проводит соответствующие следственные действия», — заявил Чеишвили журналистам.



На данном этапе неизвестно, где был обнаружен заключенный – в собственной камере или в общем пространстве. Чеишвили заявил, что пока не может сообщить подробностей.



Следствие начато по статье 115 УК Грузии, которая подразумевает доведение до самоубийства.



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