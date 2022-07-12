

Президент Грузии наградила участников ансамбля долгожителей «Бермуха»

12.07.2022 12:00





Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила орденом «За заслуги» 18 участников хореографического ансамбля старейшин Аджарии «Бермуха», за личный вклад в развитие и популяризацию грузинского фольклора и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.



«Бермуха» — грузинский фольклорный ансамбль, участниками которого являются долгожители. Церемония награждения прошла накануне 11 июля.



«Сегодня, когда много говорят о Европе, некоторые люди как-то противопоставляют традиции и Европу — мол, если мы войдем в Европу, мы потеряем эти традиции. Наоборот! Наше место в разнообразной Европе будет укрепляться именно тем, что мы входим туда со своими традициями и своей культурой, и это то, что веками укрепляло Грузию в целом; Именно это, что завтра укрепит Грузию в большой европейской семье.



Поэтому ваше наследие и эти традиции очень важны, и это также очень важно для молодых людей, которые участвуют в сегодняшнем празднике, для них вы являетесь большим примером, и я вам очень благодарна за этот пример», — сказала президент Грузии на церемонии награждения.



Церемония вручения «Бермухи» прошла в Хуло, на ней присутствовали глава Аджарии Торнике Рижвадзе, председатель Верховного Совета Аджарии Давид Габаидзе, Мэр Хулойского муниципалитета Вахтанг Беридзе и Министр образования Аджарии Майя Хаджишвили.



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