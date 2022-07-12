

Уличные торговцы прдолжают торговать в центре Гори несмотря на запрет

12.07.2022 12:56





Несмотря на запрет городских властей, уличные торговцы продолжили торговать в центре Гори. Как сообщает телекомпания «Формула», на месте мобилизованы как полиция, так и Служба надзора мэрии.



Мэрия Гори предлагает продавцам, которые до сих пор работали на центральных улицах города, перебраться на новый рынок, в районе Санктскали, где они смогут продолжать свою деятельность в течение года за символическую плату.



Однако, как пишет местное издание «Мозаика», торговцы отказываются от предложения, считая что покупатель не придет закупаться на новый рынок.



«Я не перееду туда, потому что там нет торговли. Если я не заработаю на еду для внуков, и у меня не будет денег на лекарства. У меня прошлой ночью было давление 200, если бы я не выпил лекарство, мне понадобилась бы скорая помощь. Что мне там (на рынке) делать?» — заявил в интервью телекомпании «Формула» торговец, который 12 июля, несмотря на запрет, все же вышел торговать на территории у Дома юстиции в Гори.



Как сообщает «Мозаика», Мэрия Гори заявляет, что прилавки, которые были убраны с улиц Гори несколько дней назад, были «источником антисанитарии» и мешали людям передвигаться.



Перед сносом сооружений, предназначенных для уличной торговли, мэрия предупредила торговцев и дала им срок на очистку территории.



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