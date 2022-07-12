

Вторая победа Тотиносина на Нагоя басё

12.07.2022 13:05





В японском городе Нагоя проходит июльский басё. Сегодня 3-й день супертурнира по сумо, где свой бой провел Леван Горгадзе (Тотиносин). Грузинский спортсмен ​​встретился с 9-м маегашира Шиманоу и легко победил его.



Бой длился несколько секунд, после мощного столкновения Тотиносин победил хатакикоми.



Благодаря этой победе Горгадзе за 3 дня турнира завоевал 2 победы и потерпел 1 поражение. Завтра, 13 июля, его соперником станет 6-й маегашира Тобидзару, у которого на этом басё баланс такой же, как и у грузинского сумоиста.





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