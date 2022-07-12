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На прошлой неделе в Грузии выявлено 5 154 случая заражения коронавирусом


12.07.2022   14:36


5 154 случая заражения коронавирусом выявлено в Грузии с 3 по 10 июля, что более чем в два раза превышает число заболевших на прошлой неделе.

Согласно официальной статистике, за отчетный период от последствий коронавируса скончались 3 человека. 2 338 пациентов выздоровели.

Результаты получены по итогам проведения 63,6 тысячи тестов на COVID-19. Показатель выявляемости за неделю составил 8,1%.

До этого, с 26 июня по 3 июля, в Грузии было выявлено 2 570 новых случаев COVID-19, выздоровели 1 103 человек, 3 пациента скончались.

Всего с начала распространения коронавируса в Грузии подтверждено 1 668 153 случаев заражения, 16 847 человек скончались.

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