

ВОЗ призывает страны мира вернуть масочный режим

13.07.2022 23:19





Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны вернуть масочный режим, социальную дистанцию и тестирование граждан на фоне очередной волны коронавируса.



Глава организации Теодор Аданом Гебрейесус сообщил, что обеспокоен увеличением числа новых случаев заражений и госпитализаций. По его словам, это создает дополнительную нагрузку на медиков и на уже перегруженные системы здравоохранения.



«Новые волны заболеваний демонстрируют, что COVID-19 еще не закончился. Я также обеспокоен растущим числом смертей», — сказал он, уточнив, что сейчас государства находятся «в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии».



Гебрейесус добавил, что между учеными, политиками и общественностью «существует серьезный разрыв» в воспиятии риска распространения вируса.



1 июля в России были сняты все коронавирусные ограничения, в том числе прекращены масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. 15 числа будут отменены антиковидные меры на границе.



В ВОЗ предупреждали, что существует риск новой вспышки COVID-19 из-за появления подвидов штамма «омикрон» BA.4 и BA.5. Из-за их распространения зафиксирован рост числа инфицирований в 110 государствах.



Считается, что штаммы BA.4 и BA.5 не опаснее других типов коронавируса, но более заразны. Роспотребнадзор пока не собирается призывать российские власти возвращать ограничения, граждане могут носить маски по собственному желанию.



«За последние две недели к линии BA.1 геноварианта „Омикрон“ отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 — 38,86% к геноварианту „Дельта“ — 1,21%», — уточнили в слежбе.



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