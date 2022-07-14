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В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет


14.07.2022   11:21


В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить и граждане старше18 лет.

Такова рекомендация Совета по иммунизации, которая вступит в силу через несколько дней, когда будет издан соответствующий приказ.

Как заявил «IPN» аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов, делать вторую «бустерную прививку» могут все граждане в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, что прежде вторая «бустерная доза» предназначалась лишь гражданам старше 50 лет.

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