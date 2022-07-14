|
|
|
В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить граждане в возрасте от 18 лет
14.07.2022 11:21
В Грузии вторую «бустерную дозу» вакцины от коронавируса смогут получить и граждане старше18 лет.
Такова рекомендация Совета по иммунизации, которая вступит в силу через несколько дней, когда будет издан соответствующий приказ.
Как заявил «IPN» аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов, делать вторую «бустерную прививку» могут все граждане в возрасте от 18 лет и старше.
Напомним, что прежде вторая «бустерная доза» предназначалась лишь гражданам старше 50 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна