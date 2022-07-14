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В Грузии призвали начать следствие по прослушке журналистов «Mtavari»
14.07.2022 16:34
По факту прослушки журналистов телеканала «Mtavari Arkhi» незамедлительно должно начаться следствие, считают в «Коалиции за адвокацию медиа».
«13 июля 2022 года ведущий телеканалов «TV Imedi» и «Maestro» Гия Гачечиладзе опубликовал записи прослушки рабочего процесса команды «Mtavari». Журналисты телеканала аутентичность записей подтверждают», — говорится в заявлении.
Коалиция отмечает, что Специальная следственная служба незамедлительно должна начать следствие по статье 158 УК Грузии — нарушение тайны частной коммуникации.
«Фундаментальным аспектом неприкосновенности личной и деловой жизни является свобода коммуникации, которая подразумевает защиту анонимности коммуникации людей от любого третьего лица. Защита этого права является очень важной для соблюдения неприкосновенности личного и делового пространства человека», — отмечают в Коалиции.
Согласно заявлению организации, в последнее время неоднократно появлялись основательные подозрения о незаконном прослушивании журналистов.
«Подтверждением этого являются т.н. файлы СГБ, в которых приведено содержание предположительного незаконного прослушивания десятков журналистов», — говорится в заявлении.
В Коалиции считают, что прослушкой журналистов «Mtavari» также могла заниматься Служба государственной безопасности (СГБ).
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