

Национальный архив подготовил мультимедийную выставку о Важе-Пшавеле

14.07.2022 19:15









Онлайн-выставка включает в себя различные материалы, хранящиеся в Национальном архиве, — запись о рождении, рукописи с автографами, фотографии, его работу в Обществе по распространению грамотности, аудиокниги, киносюжет, созданный в 1961 году к 100-летию, книги и другие архивные материалы.



Писатель, публицист, драматург, педагог, общественный деятель Важа-Пшавела (Лука Разикашвили) считал датой своего рождения 15 мая 1862 года, несмотря на это, дата, установленная в его биографии по сей день, — 14 июля 1861 года (по старому стилю).



Мультимедийная выставка доступна

Национальный архив министерства юстиции Грузии подготовил онлайн-выставку о Важа-Пшавеле в мультимедийном формате.Онлайн-выставка включает в себя различные материалы, хранящиеся в Национальном архиве, — запись о рождении, рукописи с автографами, фотографии, его работу в Обществе по распространению грамотности, аудиокниги, киносюжет, созданный в 1961 году к 100-летию, книги и другие архивные материалы.Писатель, публицист, драматург, педагог, общественный деятель Важа-Пшавела (Лука Разикашвили) считал датой своего рождения 15 мая 1862 года, несмотря на это, дата, установленная в его биографии по сей день, — 14 июля 1861 года (по старому стилю).Мультимедийная выставка доступна по ссылке



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