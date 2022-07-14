

Ведущая TV «Formula» получила статус потерпевшей по делу о прослушиваниях

14.07.2022 22:03





Спустя 10 месяцев после обращения Прокуратура Грузии присвоила ведущей TV «Formula» Тамуне Чихладзе статус потерпевшей.



Дело касается предполагаемого незаконного прослушивания телефонных разговоров со стороны Службы государственной безопасности Грузии.



Решение прокуратуры совпало с недавней подачей жалобы в Европейский суд по правам человека от имени десяти журналистов, по делу о негласном прослушивании-наблюдении.



В прошлом им неоднократно отказывали в статусе пострадавшего.



«Мы обратились в Страсбург, потому что, по сути, исчерпали возможности на национальном уровне. Сначала следователь, прокурор, потом вышестоящий прокурор и, наконец, суд сказали нам в признании потерпевшими. С момента первого обращения прошло десять месяцев», — говорит Тамуна Чихладзе.



По ее словам, предоставление нынешнего статуса может служить только одной цели — затянуть разбирательство в Страсбурге:



«Предоставление сегодняшнего статуса может только показать Страсбургу, что что-то началось на национальном уровне», — объяснила она.



Статус потерпевших получили также активисты Нодар Рухадзе и Ната Перадзе.



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