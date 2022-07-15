

В Тбилисском этнографическом музее пройдет фестиваль «Art-Geni 2022»

15.07.2022 12:11





При поддержке мэрии столицы, с 15 по 22 июля в Тбилисском этнографическом музее пройдет фестиваль «Art-Geni 2022».



По информации мэрии Тбилиси, фестиваль пройдет на старой сцене Тбилисского этнографического музея, в амфитеатре, 15, 16, 17, 22, 23 и 24 июля, в пятницу, субботу и воскресенье.



Фестиваль откроется сегодня концертом национального балета «Сухишвили».



16 июля с заключительным концертом выступят GAGA FRANI, а 17 июля перед публикой предстанет REGGAEON. 22 июля выступят Нино Катамадзе & INSIGHT. 23 июля на «Art-Geni» впервые состоится концерт авторской музыки Сандро Николадзе. 24 июля тбилисский тур фестиваля завершит группа «33А».



Фестиваль «Art-Geni» был основан в 2004 году. Фестиваль «Art-Geni» является одним из самых известных фестивалей страны, его ежегодно посещают порядка 30-40 тысяч человек. Главная цель мероприятия – популяризация фольклора, народного промысла, устного народного творчества и традиционных боевых искусств.



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