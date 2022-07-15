

Футбольный клуб «Сабуртало» вышел во второй раунд Лиги конференций

15.07.2022 12:19





Грузинский футбольный клуб «Сабуртало» (Тбилиси) вышел во второй квалификационный этап Лиги конференций.



Первый матч завершился победой «Партизана» со счетом 1:0, в ответном поединке клуб «Сабуртало» выиграл с аналогичным счетом 1:0. Игра перешла в дополнительное время, а затем в серию пенальти, в которой «Сабуртало» победил со счетом 5:4.



Еще два грузинских клуба не смогли выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Горийская «Дила» уступила финскому клубу «КуПС» (0:2 по сумме двух матчей), Тбилисское «Динамо» выиграло на выезде у эстонского клуба «Пайде» 2:1, но в серии пенальти сильнее оказалась эстонская команда.



Ранее батумское «Динамо» не смогло пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов, проиграв «Словану» со счетом 1-2. Победный гол футболист братиславского клуба забил на последней минуте дополнительного времени.



Теперь батумское «Динамо» выступит в Лиге конференций. Соперником батумцев будет польский клуб «Лех».



«Сабуртало» во втором раунде Лиги конференций сыграет с румынским клубом «ФКСБ» (до 2017 года – «Стяуа»).



Матчи второго этапа пройдут 21 и 28 июля.



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