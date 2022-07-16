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Грузинские регбисты победили Португалию
16.07.2022 20:24
В последнем матче летней серии сборная Грузии по регби принимала сборную Португалии в Кутаиси на «Айя Арене».
В первой половине матча игра была практически равной, но грузинские регбисты владели небольшим преимуществом и провели больше времени на половине поля соперника, что и отразилось на счете – 9:6.
Второй тайм португальцы начали активнее и вскоре сравняли счет (9:9), но на 55-й минуте Мириан Модебадзе занес попытку, Тедо Абжандадзе точно реализовал штрафной, и грузины вышли вперед – 16:9.
На 77-й минуте португальцы занесли попытку, но штрафной удар реализовать не удалось, и у сборной Грузии осталось преимущество в два очка — 16:14.
На последней минуте встречи Ниниашвили занес попытку и зафиксировал окончательный счет — 23:14 в пользу наших регбистов.
Таким образом, мы сыграли в общей сложности 24 матча против Португалии — 17 раз выиграли, трижды сыграли вничью и четыре раза проиграли, но в последний раз это было в далеком 2005 году.
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