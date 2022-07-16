Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские регбисты победили Португалию


16.07.2022   20:24


В последнем матче летней серии сборная Грузии по регби принимала сборную Португалии в Кутаиси на «Айя Арене».

В первой половине матча игра была практически равной, но грузинские регбисты владели небольшим преимуществом и провели больше времени на половине поля соперника, что и отразилось на счете – 9:6.

Второй тайм португальцы начали активнее и вскоре сравняли счет (9:9), но на 55-й минуте Мириан Модебадзе занес попытку, Тедо Абжандадзе точно реализовал штрафной, и грузины вышли вперед – 16:9.

На 77-й минуте португальцы занесли попытку, но штрафной удар реализовать не удалось, и у сборной Грузии осталось преимущество в два очка — 16:14.

На последней минуте встречи Ниниашвили занес попытку и зафиксировал окончательный счет — 23:14 в пользу наших регбистов.

Таким образом, мы сыграли в общей сложности 24 матча против Португалии — 17 раз выиграли, трижды сыграли вничью и четыре раза проиграли, но в последний раз это было в далеком 2005 году.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна