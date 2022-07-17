

Сборная Грузии по регби одержала победу над Португалией

17.07.2022 10:55





Национальная сборная Грузии по регби, в последнем матче летних серий, победила Португалию со счетом 23:14. Матч состоялся на «Айя Арене» в Кутаиси.



Напомним, что 10 июля в Батуми национальная сборная Грузии одержала победу над Италией со счетом 28:19.



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