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Сборная Грузии по регби одержала победу над Португалией


17.07.2022   10:55


Национальная сборная Грузии по регби, в последнем матче летних серий, победила Португалию со счетом 23:14. Матч состоялся на «Айя Арене» в Кутаиси.

Напомним, что 10 июля в Батуми национальная сборная Грузии одержала победу над Италией со счетом 28:19.

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