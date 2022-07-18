

Молодая женщина найдена застреленной в Батуми

18.07.2022 10:29





Молодая женщина найдена застреленной на съемной квартире в Батуми, сообщает телеканал «Мтавари».



Умершая – 29-летняя Меги Мачабели, уроженка города Гардабани. В Батуми она уехала на заработки.



На данном этапе следствие склоняется к версии самоубийства, однако члены семьи исключают, что молодая женщина могла застрелиться. По их словам, Мачабели не имела огнестрельного оружия. Они также отмечают, что у нее не было проблем в личной жизни или на работе.



В связи с произошедшим МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии, которая предполагает «доведение до самоубийства».



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